«Могу только молиться»: глава лыжных гонок России считает небезопасными условия на ЧМ

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала условия, созданные на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Вяльбе отметила плохое состояние трасс, заявив, что спортсмены рискуют получить травмы. О плохом качестве трасс говорили многие лыжники, подчеркивая слишком жаркую погоду в Оберстдорфе, из-за чего лыжи становятся практически неконтролируемыми. Во время контрольной подготовки на ЧМ травму уже получил россиянин Сергей Устюгов.

«Чемпионат будет непростой, погода жаркая, сложная трасса. Очень опасные спуски, под кучей снега есть лед, все небезопасно. Там такие спуски, опасно, могу только молиться, не только за российских спортсменов, а за всех», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

В программу лыжных гонок чемпионата мира в период с 25 февраля по 7 марта войдут спринтерская гонка, скиатлон, командный спринт, индивидуальная гонка свободным стилем, эстафета и масс-старт.