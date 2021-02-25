СМИ: Акинфеев и Дивеев заразились коронавирусом перед игрой ЦСКА с «Локомотивом»

Ключевые футболисты московского ЦСКА — голкипер Игорь Акинфеев и защитник Игорь Дивеев — пропустят матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом», стало известно Metaratings.

По информации источника, игроки сдали положительные тесты на наличие коронавируса в организме.

«Тесты Акинфеева и Дивеева дали положительный результат на COVID-19. Сегодня клуб объявит о том, что они пропустят игру с «Локомотивом», — пишет издание.

Из-за болезни Акинфеева ЦСКА решил вернуть из аренды вратаря Илью Помазуна, который в нынешнем сезоне выступает в «Урале».

Ранее сообщалось, что матч «Локомотив» — ЦСКА обслужит бригада арбитра Павла Кукуяна.