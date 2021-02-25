Худобин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала тройку лучших игроков прошедшего дня в регулярном чемпионате.

Первой звездой стал российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин, оформивший шатаут в игре с «Флорида Пантерз» (3:0).

Вторым лучшим хоккеистом дня признали нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Вильяма Нюландера. Он отметился дублем матче против «Калгари Флэймз» (2:1 ОТ).

Замкнул тройку звезд форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер, на счету которого хет-трик в матче с «Филадельфия Флайерз» (3:4).

Ранее сообщалось, что Худобин вышел на первое место в истории «Далласа» по шатаутам с 40+ сейвами.