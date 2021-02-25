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Спортивные новости

В отношении игрока «Баварии» возобновили расследование после смерти его бывшей девушки

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Прокуратора Мюнхена возобновили ранее приостановленное расследование, фигурантом которого является защитник «Баварии» Жером Боатенг, пишет WELT.

По информации источника, решение возобновить следствие было принято после того, как была найдена мертвой бывшая девушка Боатенга Кася Ленхардт — 25-летняя модель покончила с собой через неделю после расставания с футболистом.

В связи с новыми выводами, к которым пришел прокурор в связи со смертью Ленхардт, к делу, возбужденному в декабре 2019-го, постановили вернуться.

Ранее сообщалось, что Боатенг может продолжить карьеру в Англии.

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