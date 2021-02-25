Гвардиола — об успехах «Сити»: у нас много денег

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола с юмором высказался о результатах своей команды в нынешнем сезоне.

Победная серия «горожан» в настоящий момент насчитывает 19 матчей. В таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «Сити» лидирует с отрывом в десять очков от ближайшего преследователя.

«У нас много денег, чтобы купить много невероятных игроков. Это правда. Без качественных игроков мы не смогли бы сделать это. Фантастические игроки, к тому же у них отличные отношения между собой. Они проводят каждый матч с мыслью о победе в нем», – цитирует Гвардиолу Goal.

Ранее в «Манчестер Сити» опровергли информацию о переговорах с Лионелем Месси.