Ставший открытием Australian Open Карацев планирует сыграть на Олимпиаде

Российский теннисист Аслан Карацев подтвердил намерение выступить предстоящим летом на Олимпийских играх в Токио.

«В Токио я хотел бы сыграть, скорее всего, выступлю там. А в ближайших планах турниры в Дохе, Дубае и Майами», — цитирует Карацева пресс-служба Федерации тенниса России (ФТР).

27-летний Карацев на прошедшем Открытом чемпионате Австралии впервые в карьере пробился в основную сетку турнира «Большого шлема». По итогам мэйджора россиянин дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю Новаку Джоковичу.

Ранее сообщалось, что Карацев поднялся на 72 строчки рейтинга АТР.