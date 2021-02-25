«Динамо» ведет переговоры со «Спартаком» о переходе Бакаева

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев может сменить клубную прописку.

Как сообщил в своем Telegram-канале журналист Нобель Арустамян, в подписании 24-летнего хавбека заинтересовано столичное «Динамо». В настоящий момент клубы находятся в стадии переговоров.

Источник уточняет, что речь идет о полноценном трансфере, а не об аренде. Кроме прочего, у Бакаева есть предложения от других клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), но условия «Динамо» — самые благоприятные.

25 февраля в России закрывается зимнее трансферное окно.

Ранее «Аякс» объявил о переходе Квинси Промеса в «Спартак».