Клебо выиграл спринт на чемпионате мира, Большунов — четвертый

На чемпионате мира — 2021 по лыжным видам спорта завершился мужской финал спринта классическим стилем.
Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Клебо, а второе и третье места заняли его соотечественники Эрик Вальнес и Ховард Тёугбёль соответственно.
Россиянин Александр Большунов показал четвертый результат, Сергей Устюгов финишировал пятым.
Ранее сообщалось, что Йоанна Сундлинг выиграла классический спринт на ЧМ, россиянки не вышли в финал.
Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2021.
Мужчины. Спринт. Финал
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.01,30
2. Эрик Вальнес (Норвегия) — +0,66
3. Ховард Тёугбёль (Норвегия) — +0,80
4. Александр Большунов (Россия) — +5,92
5. Сергей Устюгов (Россия) — +17,41
6. Оскар Свенссон (Швеция) — +20,49.