Лучший бомбардир чемпионата Турции отказался от трансфера в «Краснодар»

Нападающий турецкого «Хатайспора» Аарон Бупендза не перейдет в «Краснодар» этой зимой, сообщает hurriyet.com.tr.

По информации источника, клубы достигли договоренности о трансфере футболиста за €8 млн + бонусы, однако игрока не устроили финансовые условия личного контракта, предложенные «быками», в связи с чем он уведомил руководство своей нынешней команды о желании остаться.

24-летний Бупендза родом из Габона, выступает за «Хатайспор» с лета прошлого года. Футболист в нынешнем сезоне отметился 18 голами в 25 матчах чемпионата Турции и лидирует в гонке бомбардиров. Специализированный портал Transfermarkt.de оценивает его стоимость в €450 тыс.

Ранее сообщалось, что вратарь «Краснодара» Денис Адамов перешел в «Сочи».