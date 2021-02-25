«Спартак» подтвердил интерес «Динамо» к Бакаеву

Управляющий директор московского «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что московское «Динамо» проявляло интерес к полузащитнику красно-белых Зелимхану Бакаеву.

«Динамо» действительно предложило €5 млн за Бакаева, «Спартак» захотел больше. Переговоры закончились, не начавшись. Тренер рассчитывает на Бакаева, у нас есть на него планы. Будем думать, чтобы создать для него более комфортные условия. Динамовцам мы отказали», — сказал Мележиков во время пресс-конференции.

В нынешнем сезоне чемпионата России Бакаев принял участие в 18 матчах, в которых забил один мяч и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Динамо» ведет переговоры со «Спартаком» о переходе Бакаева.