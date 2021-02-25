Промес рассказал о начале переговоров по трансферу в «Спартак»

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес рассказал о начале переговоров по переходу из амстердамского «Аякса».

«Это судьба, законы вселенной позволили этому случиться. Первый сезон был удачным, второй — не очень. Агенты сообщили мне об интересе «Спартак». Это судьба. Благодарен клубу за то, что переход состоялся.

Я видел статьи о том, что я делал подарки игрокам «Аякса», но это неправда. Фейк ньюс. Я сказал игрокам «Аякса», что «Спартак» заинтересован во мне. Всякий раз, когда я говорил о «Спартаке», я делал это с улыбкой. Я сделал сложный выбор, но сказал тренеру, что хочу перейти в «Спартак». «Спартак», «Аякс» и я провели сложную работу для того, чтобы трансфер состоялся.

«Переговоры с «Аяксом» были трудными. Для меня лично самым сложным было подойти к тен Хагу и сказать о моем желании уйти. Все остальное уже сделали агенты», — сказал Промес во время пресс-конференции.

24 февраля «Спартак» объявил о переходе футболиста из «Аякса». Сумма трансфера составила €8,5 млн, а с учетом бонусов может вырасти до €11 млн.

Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 25 матчах за «Аякс», в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее в «Спартаке» рассказали о сложностях при переходе Промеса.