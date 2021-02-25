Резцова оценила результаты российских лыжников в спринте на ЧМ

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур Вольфсберг
4:0
закончен
Испания / Примера
БарселонаЭльче
3:0
закончен
Лига чемпионов
Боруссия М Манчестер Сити
0:2
закончен
Аталанта Реал Мадрид
0:1
закончен
Франция / Лига 1
НимЛорьян
1:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Тампа-Бэй ЛайтнингКаролина Харрикейнз
3:0
закончен
Флорида ПантерзДаллас Старз
0:3
закончен
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
4:3
закончен
Торонто Мэйпл ЛифсКалгари Флэймз
2:1 (ОТ)
закончен
Колорадо ЭвеланшМиннесота Уайлд
2:6
закончен
Аризона КойотсАнахайм Дакс
4:3 (Б)
закончен
Сент-Луис БлюзЛос-Анджелес Кингз
1:2
закончен
Лига Европы
Аякс Лилль
20:55
Шахтёр Д Маккаби Т-А
20:55
Наполи Гранада
20:55
Хоффенхайм Мольде
20:55
Вильярреал Ред Булл Зальцбург
20:55
Рейнджерс Антверпен
20:55
Арсенал Бенфика
20:55
ПСВ Эйндховен Олимпиакос
23:00
Байер Янг Бойз
23:00
Динамо З Краснодар
23:00
Рома Брага
23:00
Лестер Сити Славия П
23:00
Милан Црвена Звезда
23:00
Манчестер Юнайтед Реал Сосьедад
23:00
Брюгге Динамо К
23:00
КХЛ / регулярный чемпионат
ТракторТорпедо
1:0
перерыв
Ак БарсМеталлург Мг
19:00
Куньлунь Ред СтарБарыс
19:00
ЛокомотивЦСКА
19:00
НефтехимикСеверсталь
19:00
СКАВитязь
19:30
АвангардСалават Юлаев
19:30
СпартакСибирь
19:30
ХК СочиАвтомобилист
19:30
ЙокеритАмур
19:30
Динамо РДинамо Мн
20:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк АйлендерсБостон Брюинз
03:00
Вашингтон КэпиталзПиттсбург Пингвинз
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингКаролина Харрикейнз
03:00
Коламбус Блю ДжекетсЧикаго Блэкхоукс
03:00
Флорида ПантерзДаллас Старз
03:00
Оттава СенаторзКалгари Флэймз
03:00
Баффало СэйбрзНью-Джерси Дэвилз
03:00
Детройт Ред УингзНэшвилл Предаторз
03:30
Виннипег ДжетсМонреаль Канадиенс
04:00
Ванкувер КэнаксЭдмонтон Ойлерз
06:00
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
перенесен
Лыжный спорт / Чемпионат мира
Мужской и женский спринт
закончен
Россия / Премьер-Лига
ТамбовРотор
19:00
Украина / Премьер-лига
ДеснаИнгулец
20:00
Германия / Бундеслига
ВердерАйнтрахт Ф
22:30
Франция / Лига 1
РеннНицца
23:00
Испания / Примера
ЛевантеАтлетик Б
23:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк РейнджерсБостон Брюинз
03:00
Миннесота УайлдЛос-Анджелес Кингз
04:00
Аризона КойотсКолорадо Эвеланш
05:00
Развернуть

Спортивные новости

Резцова оценила результаты российских лыжников в спринте на ЧМ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова подвела итоги мужского спринта на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.

По итогам гонки Александр Большунов занял четвертое место, а Сергей Устюгов стал пятым.

«Думаю, что это нормальный результат. Тем не менее, для меня это своеобразная дисциплина... Все еще впереди, на других гонках будет лучше. Начало без побед пока, но не провальное», — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не смогут выступить под флагом своей страны.

На турнире команда будет называться Russian Ski Federation — Федерация лыжного спорта России. Спортсмены будут выступать под флагом Международной федерации лыжного спорта (FIS), а в случае их побед будет исполняться гимн организации.

Ранее сообщалось, что весь пьедестал в спринте заняли норвежские лыжники.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.