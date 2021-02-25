Промес ответил на вопрос об обвинениях в нанесении ножевых ранений

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес высказался об уголовном деле, заведенном на него в Нидерландах.

«Что касается обвинений и уголовного дела, то это во многом раздуто. Медиа любит подобного рода новости, но я люблю футбол. Я люблю Нидерланды, буду туда возвращаться, потому что это моя родная страна.

Комментарии в соцсетях о поножовщине? это не волнует меня. это просто соцсети, а я живу в реальном мире», — сказал Промес во время пресс-конференции.

13 декабря Промес был взят под стражу после того, как двоюродный брат футболиста написал на него заявление в правоохранительные органы. По словам родственника, игрок нанес ему несколько ударов ножом во время семейной вечеринки.

16 декабря Промес был освобожден из-под ареста, но он по-прежнему остается фигурантом дела. Ему может грозить до четырех лет тюрьмы.

Ранее управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о рисках трансфера Промеса.