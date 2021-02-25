РПЛ предложит РФС ужесточить процесс лицензирования клубов

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил о намерении предложить Российскому футбольному союзу (РФС) ужесточить процесс лицензирования клубов для участия в чемпионате.

Функционер отметил, что в РПЛ будет создана группа, которая выдвинет ряд реформ по финансовым гарантиям для клубов. По словам Прядкина, Лига хочет больше участвовать в процессе лицензирования.

«Мы будем выходить с предложением к РФС, что без определенной гарантии клуб не будет входить в РПЛ. Гарантия должна быть банковской или от финансовой организации», — цитирует Прядкина «Чемпионат.com».

Ранее директор «Тамбова» назвал единственное условие для сохранения команды в РПЛ.