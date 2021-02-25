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Спортивные новости

Губерниев: Промес не заслужил российское гражданство

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Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса о том, что игрок не против получить гражданство России.

Вопрос о российском паспорте задали нидерландцу во время пресс-конференции, посвященной его возвращению в «Спартак».

«Ни в коем случае нельзя этого допустить! То Депардье, то Промес. У нас могучая страна, наше гражданство нужно заслужить. Промес пока никак его не заслужил. Я против этого. Мы не должны собирать всех подряд. Хочет наш паспорт? Обойдется!» — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Ранее Промес ответил на вопрос об обвинениях в нанесении ножевых ранений.

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