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Спортивные новости

Тренер ЦСКА Никитин может возглавить сборную России по хоккею

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Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА Игорь Никитин может стать следующим наставником сборной России, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, кандидатура специалиста является приоритетной для первого вице-президента Федерации хоккея России (ФХР) Романа Ротенберга. При этом проблемой может стать действующий контракт тренера с московской командой.

Никитин возглавил ЦСКА в 2017 году. Под его руководством армейцы стали обладателями Кубка Гагарина сезона-2018/2019.

Ранее Валерий Брагин прокомментировал слухи о своем уходе из сборной России.

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