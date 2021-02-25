Тренер ЦСКА Никитин может возглавить сборную России по хоккею

Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА Игорь Никитин может стать следующим наставником сборной России, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, кандидатура специалиста является приоритетной для первого вице-президента Федерации хоккея России (ФХР) Романа Ротенберга. При этом проблемой может стать действующий контракт тренера с московской командой.

Никитин возглавил ЦСКА в 2017 году. Под его руководством армейцы стали обладателями Кубка Гагарина сезона-2018/2019.

Ранее Валерий Брагин прокомментировал слухи о своем уходе из сборной России.