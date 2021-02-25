В «Спартаке» рассказали о поиске нового главного тренера

Управляющий директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о поисках нового главного тренера клуба.

В декабре 2020 года наставник красно-белых Доменико Тедеско заявил, что покинет свой пост после завершения сезона.

«Мы его сейчас не ищем. Сейчас только планомерно подойдем к отбору кандидатов. Они есть, а большинству они известны. У селекционной службы есть определенные наметки, но никаких переговоров мы сейчас не ведем и вести в ближайшее время не будем», — цитирует Мележикова «Спорт-Экспресс».

Функционер отметил, что к конкретным поискам команда перейдет не раньше апреля.

Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября 2019 года. В декабре немецкий наставник заявил, что не будет продлевать контракт с командой. Действующее соглашение рассчитано до лета 2021 года.

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» (35 очков) занимает третье место в турнирной таблице, отставая от идущего на первой строчке петербургского «Зенита» на шесть баллов.

Ранее сообщалось, что Тедеско может возглавить гельзенкирхенский «Шальке-04».