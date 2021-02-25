«Металлург» в серии буллитов обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» в серии буллитов проиграл магнитогорскому «Металлургу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в столице Татарстана, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе хозяев шайбы забросили Кирилл Петров и Кристиан Хенкель. У «Металлурга» отличились Филип Хольм и Андрей Чибисов, также реализовавший победный буллит.

В следующем матче «Ак Барс» примет московский ЦСКА, а «Металлург» дома сыграет с челябинским «Трактором».

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» стал последним участником плей-офф КХЛ после поражения подольского «Витязя».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань, Россия) — «Металлург» (Магнитогорск, Россия) — 2:3 (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)