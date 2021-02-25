«Салават Юлаев» переиграл «Авангард» и продлил победную серию в КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Балашихе, завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из столицы Башкирии. В составе победителей дубль оформил Теэму Хартикайнен. У хозяев отличился Арсений Грицюк.

Для «Салавата Юлаева» эта победа стала девятой кряду.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» стал последним участником плей-офф КХЛ после поражения подольского «Витязя».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск, Россия) — «Салават Юлаев» (Уфа, Россия) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)