«Краснодар» и загребское «Динамо» объявили составы на матч Лиги Европы

Загребское «Динамо» и «Краснодар» определились со стартовыми составами в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Стартовый состав «Динамо»: Ливакович, Адеми, Лауритсен, Майер, Ристовски, Иванушец, Петкович, Теофиль-Катрен, Гвардиол, Якич, Оршич.

Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев, Мартынович, Кабелла, Газинский, Вандерсон, Ионов, Классон, Чернов, Смольников, Кайо, Вильена.

Встреча между «Динамо» и «Краснодаром» пройдет в столице Хорватии. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 23.00 мск.

Ранее сообщалось, что вратарь «Краснодара» перешел в «Сочи».