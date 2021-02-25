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Спортивные новости

Вяльбе подвела итоги спринтерских гонок на чемпионате мира

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подвела итоги спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

По итогам мужской гонки Александр Большунов занял четвертое место, а Сергей Устюгов стал пятым. В женских соревнованиях российские лыжницы не смогли пробиться в финал.

«Не будем посыпать голову пеплом, все-таки первый день чемпионата мира, он еще достаточно длинный. В любом случае, два человека были в финале. Надо уметь достойно проигрывать сильным соперникам. Считаю, что в спринте Клебо объективно реально лучший в мире, ничего тут не скажешь», — цитирует Вяльбе РИА «Новости».

Функционер отметила, что не понимает причины провала сборной России в женском спринте.

«По Юле Ступак мне понятно, видно было, как она боится спусков, она на них бешено открывалась. По Наталье Непряевой тоже все ясно, нет у нее нужной формы», — сказала глава ФЛГР.

Вяльбе добавила, что ее разочаровал Глеб Ретивых, который не смог пробиться в финал.

«Я на него очень надеялась, не понимаю, что с ним. Эти забеги он бегал помедленнее, чем Большунов и Устюгов. Думаю, он тактически проиграл, потому что он всегда делает так, что не идет в лидерах, потом садится и где-то на финише обыгрывает, но его забег не был таким сильным, чтобы пройти «лаки лузером», — заявила функционер.

Функционер сказала, что Большунов не смог сделать необходимую скоростную работу из-за простуды.

«Сереге Устюгову пока многого не хватает, его лимитирует состояние ноги, плеча, спины, человек скован», — заключила Вяльбе.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

На турнире команда называется Russian Ski Federation — Федерация лыжного спорта России. Спортсмены выступают под флагом Международной федерации лыжного спорта (FIS). В случае их побед будет исполняться гимн организации.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о решении Большунова отказаться от общения с прессой после спринтерской гонки.

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