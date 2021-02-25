«Шахтер» обыграл «Маккаби» и вышел в следующий раунд Лиги Европы

Донецкий «Шахтер» переиграл «Маккаби» из Тель-Авива в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Встреча, прошедшая в Киеве, завершилась со счетом 1:0 в пользу украинской команды. В составе победителей отличился Жуниор Мораес.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первая встреча также завершилась победой «Шахтера» — 2:0. Таким образом, в следующий раунд вышел донецкий клуб. Соперник украинской команды станет известен по итогам жеребьевки.

Ранее сообщалось, что лондонский «Тоттенхэм Хотспур» одержал крупную победу над австрийским «Вольфсбергом» в ответном матче 1/16 Лиги Европы.

Футбол. Лига Европы. 1\16 финала. Ответный матч

«Шахтер» (Донецк, Украина) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — 1:0

Голы: 1:0 — Мораес, 67 (пенальти).