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Спортивные новости

Бывший тренер сборной США по гимнастике обвинен в торговле людьми

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Бывший тренер женской сборной США по спортивной гимнастике Джону Геддерту обвинен в торговле людьми, действиях сексуального характера и создании организованной преступной группы, сообщает AP.

Прокуратура штата Мичиган предъявила специалисту обвинения в двух десятках преступлениях. По информации агентства, Геддерт привлекал несовершеннолетних к принудительным работам. Также он обвиняется в изнасиловании несовершеннолетнего в 2012 году.

Геддерт был отстранен от работы после того, как солгал следователям во время допроса по делу бывшего врача сборной США по гимнастике Ларри Нассара, который был признан виновным совращении несовершеннолетних спортсменок.

Специалист утверждал, что никогда не слышал о жалобах в адрес врача, хотя пострадавшие заявляли, что тренер заставлял их видеться с Нассаром и подвергал их физическому насилию.

Геддерт был главным тренером женской сборной США по спортивной гимнастике на Олимпийских играх 2021 года в Лондоне. Тогда команда завоевала золото в командном первенстве.

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