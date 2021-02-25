«Ростов» и «Уфа» обменялись футболистами

«Ростов» и «Уфа» провели обмен футболистам в заключительный день трансферного окна в России, сообщается на официальном сайте команды из Ростова-на-Дону.

В команду из столицы Башкирии на постоянной основе будет выступать защитник Константин Плиев. Он перешел в команду на правах аренды в 2020 году. Футболист провел за «Уфу» десять матчей, в которых не отметился результативными действиями. Сроки действия соглашения игрока с клубом не сообщаются.

«Ростов» в результате обмена получил полузащитника Кирилла Фольмера. Контракт игрока с клубом рассчитан на пять лет. В его активе 13 матчей в нынешнем сезоне.