«Краснодар» проиграл «Динамо» и вылетел из Лиги Европы

«Краснодар» проиграл «Динамо» из Загреба во втором матче 1/16 финала Лиги Европы.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хорватской команды. Первый поединок закончился также победой «Динамо» со счетом 3:2. Общий счет противостояния — 4:2 в пользу загребской команды.

Единственный гол в этом матче оформил Мислав Оршич, который отличился на 31-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Стоит отметить, что «Краснодар» был единственным российским клубом, кто смог выйти в весеннюю часть еврокубков.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» обыграл «Маккаби» и вышел в следующий раунд Лиги Европы.

Лига Европы. 1/6 финала. 2-й матч

«Динамо» (Хорватия) — «Краснодар» (Россия) — 1:0

Голы: 1:0 — Оршич, 31.