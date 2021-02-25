Сафонов и Уткин не попадают в состав «Краснодара» из-за финансовых разногласий

Футболисты «Краснодара» Матвей Сафонов и Даниил Уткин не попадают в основной состав команды из-за контрактных разногласий с руководством, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, воспитанники клубной академии попросили пересмотреть условия соглашений в сторону увеличения, однако руководство отказало игрокам. Согласно официальной информации, контракт голкипера рассчитан до 30 июня 2023 года, полузащитника — до 30 июня 2022-го.

В нынешнем сезоне чемпионата России Сафонов принял участие в 14 матчах, в которых пропустил 18 мячей. В активе Уткина один гол в 15 встречах.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» внес Сафонова в заявку на весеннюю часть сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).