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Спортивные новости

Прошедший проверку на полиграфе судья Казарцев высказался о непредвзятости

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Футбольный арбитр Василий Казарцев поделился мнением о судейской непредвзятости, передает «Спорт-Экспресс».

Во время интервью Казарцев заявил, что прошел проверку на полиграфе и не понимает, почему этого должно быть мало для того, чтобы доказать свою непредвзятость и честность.

«Никому не интересно читать про те ситуации, когда судья прав, когда он разобрался в сложной ситуации, а игра прошла без сучка без задоринки. Обязательно нужно спросить о громкой ошибке, а потом связать с тем, что это произошло не случайно», — заявил арбитр.

Скандал вокруг судьи разгорелся после матча первого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Сочи», который завершился со счетом 2:2. Тогда Казарцев назначил два спорных пенальти в ворота столичной команды. Арбитр был вынужден пройти проверку на полиграфе, после чего был отстранен на некоторое время.

Ранее сообщалось, что судья Карасев выступит на рок-фестивале с группой Catharsis.

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