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Спортивные новости

«Манчестер Сити» готов предложить «Боруссии» больше £100 млн за двух игроков

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«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении двух футболистов дортмундской «Боруссии» — Эрлинга Холанда и Джованни Рейны, сообщает 90min.com.

По информации источника, английский клуб готов предложить более £100 млн за двух игроков. При этом, согласно предложению, сделанному «горожанами», Рейна проведет в дортмундской команде еще год.

Примечательно, что отцы Холанда и Рейны в свое время являлись игроками «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что определены лучшие голы 25-го тура Английской премьер-лиги.

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