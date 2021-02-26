Мусаев рассказал о главных ошибках «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о главных ошибках команды в противостоянии с загребским «Динамо» в Лиге Европы, передает Sport24.

Российский клуб уступил хорватской команде в 1/16 финала турнира с общим счетом по двум играм — 2:4. Первый поединок, который состоялся в России, завершился со счетом 3:2 в пользу «Динамо», во втором матче загребская команда также одержала победу — 1:0.

«Соглашусь, мы допустили слишком много ошибок. Наш стиль подразумевает, что мы часто рискуем. Это 100% наша проблема, из-за которой мы не добираем очки, надо это исправлять», — заявил Мусаев.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» проиграл «Динамо» и вылетел из Лиги Европы.