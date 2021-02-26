Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы.

За выход в четвертьфинал турнира поборются: киевское «Динамо» (Украина), «Милан» (Италия), «Тоттенхэм» (Англия), «Славия» (Чехия), загребское «Динамо» (Хорватия), «Рома» (Италия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Олимпиакос» (Греция), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Арсенал» (Англия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Аякс» (Нидерланды), «Вильярреал» (Испания), «Мольде» (Норвегия), «Гранада» (Испания), «Шахтер» (Украина).

Жеребьевка пар 1/8 финала Лиги Европы состоится 26 февраля в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне.

Стоит отметить, что на стадии 1/16 финала турнира из розыгрыша выбыл единственный российский клуб, который смог выйти в евровесну. «Краснодар» оказался слабее «Динамо» из Загреба.

Ранее сообщалось, что «Милан» пробился в 1/8 финала Лиги Европы благодаря правилу выездного гола.