В «Спартаке» обозначили цель на остаток сезона чемпионата России

Целью московского «Спартака» на вторую половину сезона-2020/21 в Российской премьер-лиге (РПЛ) стало занять место не ниже второго, сообщает «Спорт-Экспресс».

Об этом проинформировал управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков.

«Второе место. Это записано в наших целях на сезон. Хотелось бы их достичь. Такие цели ставят и акционеры. Будем стремится занять не ниже второго», — заявил он.

После сыгранных 19-ти туров чемпионата России «Спартак» идет на третьей позиции в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. Первый поединок после зимней паузы команда проведет 28 февраля против казанского «Рубина».

Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Бакаев не перейдет в «Динамо».