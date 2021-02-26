«Монреаль» проиграл «Виннипегу», несмотря на пас Романова

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс» в родных стенах обыграл «Монреаль Канадиенс».

Встреча завершилась со счетом 6:3.

Стоит отметить, что в составе «Монреаля» российский защитник Александр Романов отдал результативную передачу.

Как итог, для канадской команды это уже седьмой проигрыш в последних десяти играх.

НХЛ — регулярный чемпионат

«Виннипег Джетс» — «Монреаль Канадиенс» — 6:3

0:1 — Армиа (Романов, Байрон) – 13:45' (5x5),

0:2 — Армиа (Друен, Питри) – 17:29' (5x5),

1:2 — Коннор (Уилер, Шайфли) – 25:37' (5x4),

1:3 — Татар (Котканиеми, Питри) – 27:33' (5x4),

2:3 — Коннор (Штястны, Элерс) – 31:49' (5x5),

3:3 — Уилер (Пионк, Дюбуа) – 34:31' (5x5),

4:3 — Томпсон (Эпплтон, Лаури) – 46:37' (5x5),

5:3 — Дюбуа (Перро, Копп) – 52:37' (5x5),

6:3 — Шайфли (Уилер, Копп) – 58:22' (en).

Ранее шайба Сергачева принесла «Тампе» победу над «Каролиной».