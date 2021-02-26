Наставник «Арсенала» порадовался спасению от вылета из Лиги Европы

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о победе «канониров» над португальской «Бенфикой» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы, передает «Чемпионат».

Встреча завершилась со счетом 3:2.

«Безусловно, сегодняшняя победа продлит наш сезон в Европе. Было бы очень неприятно вылететь, однако сейчас я счастлив. Мы просто подарили сопернику два гола. Когда вы допускаете такие ошибки, то у вас будут проблемы. В то же время реакция команды на пропущенные голы вселила в меня надежду.

Игра Обамеянга? Я полностью доверяю ему. Вы все знаете, что когда у него появляются шансы, то он всегда забивает. Я доволен игрой, которую он продемонстрировал в минувшем поединке», — цитирует испанца журналист Чарльз Уоттс в Twitter-аккаунте.

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