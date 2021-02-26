Чемпион UFC посчитал, что должен занять место Хабиба в рейтинге P4P

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Камару Усман сделал громкое заявление относительно своего положения в промоушене.

«Нигерийский кошмар» заявил, что он должен стать первым в рейтинге вне зависимости от весовых категорий.

«Все чаще начинаю думать, что именно я являюсь номером один в списке Р4Р. Конечно, Хабиб дрался недавно — пока именно он на вершине. Согласен и признаю, что сейчас первым должен быть Хабиб. Однако если он закончил, то я должен быть первым... Особенно с учетом отсутствия Джона Джонса.

Если бы эти ребята были активны, то я бы ничего не говорил на этот счет, в этом плане невозможно спорить с их заслугами», — цитирует спортсмена ESPN.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру после досрочной победы над Джастином Гэтжи на UFC 254.

Ранее сообщалось, что Шевченко проведет пятую защиту титула на UFC 261.