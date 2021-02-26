«Фламенго» стал чемпионом Бразилии

Чемпионом Бразилии второй раз подряд стал «Фламенго» из Рио-де-Жанейро.

В заключительном туре национального первенства клуб уступил «Сан-Паулу» (1:2), но все равно сумел сохранить первое место.

В 38 матчах футболисты «Фламенго» набрали 71 очко. Обогнать их мог «Интернасьонал», однако в последнем матче он разошелся миром с «Коринтиансом» (0:0) и с 70 очками остался вторым. Третьим же стал «Атлетико Минейро».

Напомним, что цвета «Фламенго» защищает бывший нападающий московского ЦСКА Витиньо.

Ранее сообщалось, что Нидерланды в марте могут обогнать Россию в рейтинге УЕФА.