Тутберидзе посвятила Тарасовой пост в Instagram

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе поблагодарила Татьяну Тарасову, посетившую ледовый дворец «Хрустальный».

Также прославленная специалистка побывала на тренировке дочери Тутберидзе Дианы Дэвис, выступающей в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным за национальную сборную России.

«Спасибо огромное Татьяне Анатольевне за неоценимую помощь в подготовке, а также за драгоценные и авторитетные советы», — подписала фотографию тренер, добавив к публикации в Instagram хэштег «благодарность».

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