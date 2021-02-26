Вратарь «Ливерпуля» опубликовал первый пост после смерти отца

Страж ворот «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алисон Бекер опубликовал первое сообщение в соцсетях после известий о смерти своего отца.

«Я хотел бы поблагодарить всех за послания и воздать должное любимому отцу. Наша семья чувствует себя любимой всеми! Да благословит Господь жизнь каждого из нас», — написал 28-летний спортсмен у себя в Twitter-аккаунте.

Напомним, что отец именитого голкипера Жозе Бекер пропал без вести 24 февраля. А уже утром 25-го числа Бекера-старшего обнаружили мертвым в одном из водоемов на территории семейного ранчо.

Причина смерти мужчины пока не называется.

Ранее сообщалось, что Алисон не сможет прилететь на похороны отца.