Луческу отреагировал на выход киевского «Динамо» в 1/8 финала ЛЕ

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал выход столичного клуба в 1/8 финала Лиги Европы.

В 1/16 финала украинская команда одолела «Брюгге» (1:1, 1:0).

«После первого тайма говорил ребятам: «Мы хорошо обороняемся, но при отборе мяча у нас не получается выход в атаку». Мы спешили, суетились и делали ненужные передачи и касания. Хотели слишком быстро вывести форвардов на ударную позицию. Однако после перерыва мы исправились и начали больше контролировать мяч с угрозой воротам.

Если бы летом кто-то говорил, что мы пробьемся в 1/8 финала, никто бы не поверил. Все-таки «Динамо» растет от матча к матчу, молодые ребята растут. Из-за давления футболисты совершают ошибки, однако понемногу все равно прибавляют», — цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.

Ранее наставник «Арсенала» порадовался спасению от вылета из Лиги Европы.