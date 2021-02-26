Стало известно, почему Трусова не выступит в финале Кубка России

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Александр Коган дал комментарий относительно того, почему Александра Трусова не примет участия в финале Кубка России — 2021.

Престижный турнир пройдет в Москве с 26 февраля по 2 марта.

«Кому обещано место на ЧМ? Считаю, что слово «обещано» нехорошо звучит. Есть же спортивные принципы, которые мы соблюдаем — «обещано» в этом контексте неуместно. Что Трусова, что пара Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро готовятся к мировому первенству, как и все остальные, однако вообще-то они восстанавливаются после некоторых травм, о которых кто-то знает, а кто-то – нет. Мы об этих травмах знаем.

Что же касается Саши, то она выступала с незалеченной травмой на командном турнире... Но, так как было понимание, что участвовать надо, она это делала. Вот только сейчас заставлять ее с незалеченным повреждением выступать еще раз нецелесообразно, если говорить прагматично. Или неправильно, если говорить заинтересованно», — передает слова Когана «Р-Спорт».

Ранее Тутберидзе посвятила Тарасовой пост в Instagram.