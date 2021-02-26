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Спортивные новости

В Государственной думе призвали РФС задуматься после вылета «Краснодара» из ЛЕ

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Депутат Государственной думы Игорь Лебедев отреагировал на вылет «Краснодара» из Лиги Европы УЕФА.

В 1/16 финала турнира российский клуб уступил в двухматчевом противостоянии загребскому «Динамо» (1:3, 0:1).

«Вся страна болела за «Краснодар». Думаю, «быки» были обязаны проходить этот раунд, ну или хотя бы не проигрывать дома. В глазах болельщиков нынешние еврокубки в исполнении наших клубов — позор. Однако если быть объективными, то это уже тенденция. Год за годом мы падаем все ниже. Несколько последних лет дают серьезные основания руководству Российского футбольного союза (РФС) задуматься. Стадионы у нас есть, наследие есть, вот только пользоваться этим мы так и не научились.

В высший дивизион выходит такая команда, как «Тамбов», а «Балтика», к примеру, нет. Все это ставит серьезные вопросы перед развитием отечественного футбола. Даже если мы купим в каждый клуб по Лионелю Месси, мы ничего не выиграем. Безусловно, рано или поздно мы оттолкнемся от дна, если снизу не постучат. Мы не самая плохая лига, поэтому главе РФС господину Дюкову и компании стоит задуматься. Не было лимита — наши выигрывали еврокубки, лимит есть — из группы выйти не можем. Выводы делайте сами», — цитирует депутата «Чемпионат».

Ранее Быстров раскритиковал клубы РПЛ за выступление в еврокубках.

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