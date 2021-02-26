КХЛ упрекнули в том, что лига не расставила точки над i в скандале с Панариным

Экс-наставник сборной России Владимир Плющев выразил мнение, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) могла провести собственное расследование по ситуации с нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.

Напомним, что 22 февраля тренер Андрей Назаров обвинил форварда в избиении 18-летней девушки. По его словам, инцидент произошел в 2011 году, когда Панарин выступал за «Витязь», а сам Назаров был главным тренером подольского клуба. Из-за скандала Панарин по собственному желанию на время покинул расположение «Рейнджерс», тогда как клуб и НХЛ публично поддержали хоккеиста.

«Ни одного, ни другого не поддерживаю. Какие-то выводы надо делать, обладая фактами. У меня фактов нет. Удивляет, бесспорно, что по этой резонансной ситуации не последовала реакция КХЛ. Впрочем, к этому уже начинаешь привыкать — к нежеланию лиги отвечать на актуальные вопросы. Вот, например, один из наших клубов выпустил на лед «пионеротряд» в матче регулярного чемпионата. И что? Кто-то на это отреагировал?

Знаю только, что лига без проблем может поставить все точки над i. Создайте комиссию, пошлите запрос, отправьте людей в командировки — на это потребуется всего три-четыре дня. Если этот инцидент имел место, то были свидетели. Если ничего не произошло, а игроки «Витязя» просто отдыхали — также можно добиться подтверждения», — передает слова Плющева «Спорт уик-энд».

Ранее Брагин отказался говорить о перспективах Панарина в сборной России.