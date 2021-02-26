«МЮ» встретится с «Миланом» в 1/8 финала Лиги Европы

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне подошла к концу жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

Вот как выглядят итоговые пары:



«Аякс» (Нидерланды) — «Янг Бойз» (Швейцария);

«Динамо К» (Украина) — «Вильярреал» (Испания);

«Рома» (Италия) — «Шахтер» (Украина);

«Олимпиакос» (Греция) — «Арсенал» (Англия);

«Динамо З» (Хорватия) — «Тоттенхэм Хотспур» (Англия);

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Милан» (Италия);

«Славия» (Чехия) — «Рейнджерс» (Шотландия);

«Гранада» (Испания) — «Мольде» (Норвегия).

Первые встречи будут сыграны 11 марта, а ответные — 18 марта.

Напомним, что российские клубы до данной стадии турнира не добрались. В 1/16 финала турнира «Краснодар» уступил в двухматчевом противостоянии загребскому «Динамо» (1:3, 0:1).

Ранее в Государственной думе призвали РФС задуматься после вылета «Краснодара» из ЛЕ.