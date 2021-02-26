Тарасова высказалась о фотосессии Туктамышевой: пусть все заткнутся

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением об откровенной фотосессии чемпионки мира и Европы 2015 года Елизаветы Туктамышевой.

Фотографии известной одиночницы появились на страницах популярного журнала Maxim.

«У нее очень красивое тело. Получилась прекрасная фотоссесия. Мне очень понравилось. Много гневных комментариев? А им какое дело, они ей папа или мама? Она большая девочка — пусть все заткнутся и не лезут туда, куда лезть не надо.

Повторюсь, все очень красиво сделано! Там прекрасные фотографии, я получила удовольствие. Вот такие красивые у нас фигуристки», — цитирует Тарасову Sport24.

Ранее Тарасова поздравила Тутберидзе с днем рождения.