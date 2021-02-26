Быстров раскритиковал клубы РПЛ за выступление в еврокубках

Экс-футболист «Краснодара» Владимир Быстров высказался о вылете «быков» из Лиги Европы УЕФА.

В 1/16 финала турнира российский клуб уступил в двухматчевом противостоянии загребскому «Динамо» (1:3, 0:1).

«Накануне «Краснодар» провел очень неуверенную игру. В итоге ожидаемо проиграл. По-разному готовы команды — это было заметно еще по первому матчу. <...> Однако вопросы есть и к тренерскому штабу. Нагрузки увеличили, а мы так свежего «Краснодара» и не увидели. На одну игру можно же было собраться! Вот только ни одна встреча с Загребом не показала, что у команды есть свежесть. «Краснодар» как только сталкивается с трудностями, так сразу все рушится. Тут главная проблема в том, что тренерский штаб не настроил команду на вторую игру.

Итог еврокубкового сезона для России? Полный провал. Трудно, если честно, даже вспомнить такое. Как можно постоянно проигрывать этим командам? Должна же быть хоть капля самолюбия», — приводит слова Быстрова Sport24.

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