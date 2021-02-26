Отец Большунова обвинил лыжную федерацию в давлении на сына

Отец российского лыжника Александра Большунова Александр Большунов-старший прокомментировал решение дисциплинарного комитета Международной федерации лыжного спорта (ФИС) назначить спортсмену испытательный срок в пять гонок и оштрафовать его на 2000 франков за инцидент, произошедший на этапе Кубка мира в Лахти, когда во время эстафеты россиянин ударил финского лыжника Йони Мяки. В случае, если Большунов получит желтую карточку, то испытательный срок станет реальным.

«Все делается не просто. Подошел чемпионат мира — нужно нагнетать обстановку. Надавили на сильнейшего лыжника. Ведь этот испытательный срок в пять гонок можно было установить еще тогда. К Оберстдорфу он бы уже закончился. Так что это — психологическое давление», — цитирует Большунова-старшего «СЭ».

На чемпионате мира Александр Большунов принял участие в спринтерской гонке и занял четвертое место. Турнир продлится до 7 марта.