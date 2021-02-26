Тедеско выразил готовность посетить фанатскую трибуну «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско выразил сожаление тем фактом, что апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) оставил в силе срок его дисквалификации за инцидент, произошедший в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (0:1). Наставник красно-белых пропустит три матча. По словам специалиста, он готов наблюдать за играми своей команды с фанатской трибуны, пока руководить футболистами будет его ассистент Андреас Хинкель.

«Я буду на стадионе, не имея связи с тренерским штабом. Я им доверяю. К сожалению, я уже привык к тому, что не могу находиться с командой во время игр. Очень расстроен дисквалификацией. Но тема уже закрыта, все обсуждено. Посмотреть игру с фанатской трибуны? Почему бы и нет? Я бы хотел там побыть, но нужно смотреть на ряд факторов: коронавирус и другое. Но идея мне нравится», — цитирует Тедеско «Чемпионат».

28 февраля «Спартак» на своем поле примет казанский «Рубин» в рамках 20-го тура РПЛ.