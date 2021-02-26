РПЛ перенесла матч ЦСКА с «Ахматом»

Российская премьер-лига (РПЛ) объявила о корректировке календаря. Как сообщается на официальном сайте первенства, изменения коснулись матча 21-го тура чемпионата между московским ЦСКА и грозненским «Ахматом».

Изначально встреча должна была состояться 8 марта в 19.00 мск, однако из-за изменения сроков проведения 1/4 финала Кубка России игра пройдет 6 марта в 14.00 мск.

Также РПЛ сообщила о том, что матч 23-го тура первенства между «Краснодаром» и столичным «Динамо» состоится 18 марта и начнется в 19.00 мск.