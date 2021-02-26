Набабкин не поможет ЦСКА в этом сезоне из-за травмы

Защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин выбыл из строя на длительный срок. По информации Sport24, 34-летний россиянин не сможет помочь красно-синим в оставшейся части сезона.

Как утверждает источник, причиной этого является травма пахового сухожилия. До этого Набабкин пропустил часть сезона из-за повреждения крестообразной связки колена. На зимних сборах армейцев в испанском Кампоаморе он приступил к тренировкам в общей группе.

В нынешнем сезоне Набабкин принял участие в трех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), суммарно сыграв 225 минут.

Ранее сообщалось, что из строя из-за симптомов ОРВИ выбыл капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.