Мишин: тело Туктамышевой привлекало бы внимание и первобытных мужчин

Известный отечественный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин оценил решение своей подопечной, чемпионки мира и Европы года Елизаветы Туктамышевой принять участие в откровенной фотосессии для мужского журнала Maxim. Фотографии спортсменки будут представлены в мартовском номере журнала.

«Женское тело Туктамышевой привлекало бы внимание мужчин, наверное, и первобытных. Несомненно в античных временах породило бы массу творений в живописи, которыми мы наслаждались бы до сегодняшнего дня. Думаю, что фотоссесию Лизы можно отнести в этот же ряд», — цитирует Мишина Sport24.

Ранее поступок фигуристки прокомментировал двукратный олимпийский призер в танцах на льду, российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин.