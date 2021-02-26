«Рейнджерс» назвали нестабильной ситуацию с Панариным

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал ситуацию, связанную с отсутствием в составе российского нападающего Артемия Панарина. Хоккеист был вынужден взять временный отпуск после скандального заявления его бывшего наставника в «Витязе» Андрея Назарова, который обвинил спортсмена в избиении 18-летней девушки. Инцидент якобы произошел в Риге в 2011 году.

«Ситуация с Панариным все еще нестабильна. Мы не знаем наверняка, когда она разрешится и когда он вернется. В таких случаях много неизвестного», — приводит слова Куинна New York Post.

Ранее наставник «синерубашечников» рассказал, как клуб обходится без Панарина.